Рябыкин: с такой селекцией СКА вновь становится главным раздражителем для КХЛ

Бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин высказался о трансферной работе СКА в нынешнее межсезонье.

«Очередную порцию интересных подписаний в исполнении СКА – защитников Мироманова и Кныжова.

С такой селекцией СКА вновь становится главным раздражителем для КХЛ. Всё-таки в прошлом сезоне этот титул Санкт-Петербург упустил, поскольку играл в нестабильный и в не совсем оформленный хоккей.

Опять-таки на бумаге у СКА теперь очень мощная команда. У тренерского штаба Игоря Ларионова есть все возможности выстрелить», — приводит слова Рябыкина Russia-Hockey.

Ранее олимпийский чемпион Валерий Каменский поделился ожиданиями по поводу выступления СКА в предстоящем сезоне КХЛ.