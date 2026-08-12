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Федерация хоккея Канады вынесла решение по делу оправданных хоккеистов молодёжной команды

Федерация хоккея Канады вынесла решение по делу оправданных хоккеистов молодёжной команды
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Федерация хоккея Канады сообщила, что независимая апелляционная комиссия подтвердила, что пять игроков из молодёжной сборной Канады 2018 года нарушили кодекс поведения организации, и рекомендовала утвердить следующие даты дальнейшего отстранения:

Кэл Фут: отстранён от игр до 10 ноября 2026 года;
Картер Харт: отстранён от игр до 10 ноября 2027 года;
Диллон Дюбе: отстранён от игр до 10 ноября 2028 года;
Майкл Маклауд: отстранён от игр до 10 ноября 2030 года.

При этом Алекс Форментон допущен к матчам с сегодняшнего дня.

Сообщается, что игроки официально отстранены от участия в программах, санкционированных Федерацией хоккея Канады, до завершения апелляционного процесса. Любой игрок, рассматриваемый для выступления в национальной команде, будет проходить усиленную процедуру проверки, проводимую Федерацией хоккея Канады.

Напомним, ранее хоккеисты молодёжной сборной Канады были оправданы по делу о сексуальном насилии.

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