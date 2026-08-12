Федерация хоккея Канады вынесла решение по делу оправданных хоккеистов молодёжной команды

Федерация хоккея Канады сообщила, что независимая апелляционная комиссия подтвердила, что пять игроков из молодёжной сборной Канады 2018 года нарушили кодекс поведения организации, и рекомендовала утвердить следующие даты дальнейшего отстранения:

Кэл Фут: отстранён от игр до 10 ноября 2026 года;

Картер Харт: отстранён от игр до 10 ноября 2027 года;

Диллон Дюбе: отстранён от игр до 10 ноября 2028 года;

Майкл Маклауд: отстранён от игр до 10 ноября 2030 года.

При этом Алекс Форментон допущен к матчам с сегодняшнего дня.

Сообщается, что игроки официально отстранены от участия в программах, санкционированных Федерацией хоккея Канады, до завершения апелляционного процесса. Любой игрок, рассматриваемый для выступления в национальной команде, будет проходить усиленную процедуру проверки, проводимую Федерацией хоккея Канады.

Напомним, ранее хоккеисты молодёжной сборной Канады были оправданы по делу о сексуальном насилии.