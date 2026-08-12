Бабаев: Ружичка — элитный хоккеист для КХЛ, очень хорошо, что он остался в этой лиге

Агент Шуми Бабаев высказался о переходе форварда Адама Ружички в «Автомобилист», а также оценил трансферную кампанию екатеринбургского клуба.

«Считаю, что Ружичка — это элитный хоккеист для КХЛ. Очень хорошо, что он остался в этой лиге. Знаю, чтобы это произошло, была проделана большая работа со стороны его агента Алёши Пилко и руководителя «Спартака» Олега Усачёва.

Сейчас в «Автомобилисте» сконцентрировано большое количество нападающих, единственный вопрос — как это всё можно срастить. И сможет ли такое количество топовых нападающих вписать в свою игровую модель главный тренер?

Многое будет зависеть от того, как он их расставит по точкам и сможет использовать их лучшие стороны. В целом комплектование у «Автомобилиста» очень сильное. Мы видим, что команда собрана мощная, но о её перспективах мы сможем говорить и понять их только когда увидим, в какой хоккей они будут играть», — цитирует Бабаева «Сила спорта».