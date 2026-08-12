«Вокруг нет полицейских, чувствуешь себя в безопасности». Скотт Гордон — о Челябинске

Новый главный тренер «Трактора» Скотт Гордон поделился первыми впечатлениями от работы с командой. Также американский специалист отметил безопасность Челябинска.

— Как прошли ваши первые недели в команде?

— Всё отлично. Ребята усердно тренируются, но могут и пошутить, так что в команде хорошая атмосфера. Здесь великолепные условия — раздевалка, столовая и всё остальное. Персонал также на высоком уровне выполняет свою работу, в целом люди вокруг открытые. Так что мне не о чем жаловаться.

— Как вам Челябинск как город?

— Люди очень дружелюбные, и я отметил, что вокруг нет полицейских машин и самих полицейских, потому что это не требуется. В США ты их видишь постоянно, потому что они смотрят, вдруг кто-то сделает что-то не то. Здесь же все ведут себя правильно.

— Челябинск — безопасный город?

— Да, здесь себя чувствуешь в безопасности. То, что Алексей Волков и Любовь [Куликова, переводчик «Трактора»] говорили мне про город, всё оказалось правдой. Также Логан Дэй, с которым мы раньше работали в АХЛ, мне рассказывал, как ему нравилось в Челябинске и какое хорошее отношение к нему было в команде, — цитирует Гордона «РБ Спорт».