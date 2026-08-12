Президент КХЛ Морозов оценил шансы Квартальнова выиграть Кубок Гагарина с «Локомотивом»

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов оценил назначение Дмитрия Квартальнова главным тренером «Локомотива».

«Шанс взять Кубок Гагарина очень хороший, в руках Дмитрия Вячеславовича очень качественные инструменты для этого. У «Локомотива» почти полностью сохранился чемпионский состав и имеется голодная молодёжь, которая в прошлом сезоне также стала победителем.

Дмитрий Вячеславович — тренер с огромным опытом, единственный, кто провёл 1000 матчей в КХЛ в качестве главного тренера, и он также умеет работать с молодёжью. Посмотрим, как справится с новым коллективом, насколько поменяет систему игры, как хоккеисты будут понимать его установки», — цитирует Морозова «РИА Новости Спорт».