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Президент КХЛ Морозов оценил шансы Квартальнова выиграть Кубок Гагарина с «Локомотивом»

Президент КХЛ Морозов оценил шансы Квартальнова выиграть Кубок Гагарина с «Локомотивом»
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Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов оценил назначение Дмитрия Квартальнова главным тренером «Локомотива».

«Шанс взять Кубок Гагарина очень хороший, в руках Дмитрия Вячеславовича очень качественные инструменты для этого. У «Локомотива» почти полностью сохранился чемпионский состав и имеется голодная молодёжь, которая в прошлом сезоне также стала победителем.

Дмитрий Вячеславович — тренер с огромным опытом, единственный, кто провёл 1000 матчей в КХЛ в качестве главного тренера, и он также умеет работать с молодёжью. Посмотрим, как справится с новым коллективом, насколько поменяет систему игры, как хоккеисты будут понимать его установки», — цитирует Морозова «РИА Новости Спорт».

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