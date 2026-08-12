Черкас: Ружичка — хороший и сильный игрок, который точно усилит «Автомобилист»

Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас высказался об уходе нападающего Адама Ружички из «Спартака». Игрок перешёл в «Автомобилист».

«Ружичка — играющий человек, он был ведущим игроком в «Спартаке». Другой вопрос, что там произошло: «Спартак» с игроком вступил в конфликт или наоборот. Трудно сказать, но Ружичка — хороший и сильный игрок, который точно усилит «Автомобилист», — приводит слова Черкаса Vprognoze.

В сезоне-2024/2025 форвард стал лучшим снайпером красно-белых в регулярном чемпионате и плей-офф. 26-летний словак набрал 45 (26+19) очков в 65 матчах регулярного чемпионата и 12 (7+5) очков в 12 играх плей-офф.