15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Черкас: Ружичка — хороший и сильный игрок, который точно усилит «Автомобилист»

Черкас: Ружичка — хороший и сильный игрок, который точно усилит «Автомобилист»
Комментарии

Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас высказался об уходе нападающего Адама Ружички из «Спартака». Игрок перешёл в «Автомобилист».

«Ружичка — играющий человек, он был ведущим игроком в «Спартаке». Другой вопрос, что там произошло: «Спартак» с игроком вступил в конфликт или наоборот. Трудно сказать, но Ружичка — хороший и сильный игрок, который точно усилит «Автомобилист», — приводит слова Черкаса Vprognoze.

В сезоне-2024/2025 форвард стал лучшим снайпером красно-белых в регулярном чемпионате и плей-офф. 26-летний словак набрал 45 (26+19) очков в 65 матчах регулярного чемпионата и 12 (7+5) очков в 12 играх плей-офф.

Материалы по теме
Официально
«Спартак» обменял права на Адама Ружичку в «Автомобилист»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android