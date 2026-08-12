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«36 лет для защитника такого уровня — вообще не возраст». Экс-игрок СКА — о Войнове

«36 лет для защитника такого уровня — вообще не возраст». Экс-игрок СКА — о Войнове
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Экс-игрок СКА Алексей Петров высказался о подписании «Амуром» защитника Вячеслава Войнова, который заключил соглашение с дальневосточным клубом на один сезон.

«Считаю очень грамотным решением менеджеров «Амура» подписать такого мастера, как Вячеслав Войнов. Это представитель челябинской школы, который всю карьеру доказывает свою состоятельность на высшем уровне. 36 лет для защитника такого уровня — вообще не возраст. Можно вспомнить Сергея Зубова, который даже в 40 лет доминировал в КХЛ. Конечно же, Войнов в «Амуре» заберёт первое большинство, а если ещё и к нему поставить молодого напарника, чтобы перенимал опыт у такого мастера, это вообще будет великолепно для «Амура», — цитирует Петрова «Сила спорта».

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