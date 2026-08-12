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«Игроки покупаются, а команда создаётся». Плющев — об «Автомобилисте»

«Игроки покупаются, а команда создаётся». Плющев — об «Автомобилисте»
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Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев высказался о селекционной работе «Автомобилиста» в нынешнее межсезонье.

— У «Автомобилиста» пересобирается команда в это межсезонье. Новый тренер, новые опытные игроки. Получается, новая большая сила будет в новом сезоне КХЛ?
— Не знаю, будет ли новая большая сила в КХЛ или нет. Знаете, игроки покупаются, а команда создаётся. Создаётся за счёт харизмы главного тренера, его помощников, за счёт программы, которую он хочет видеть.

Поэтому игроков купить‑то можно, но что дальше? У нас уже были клубы, в которых игроки так звездились. Только на определённом этапе получалась не команда, а лебедь, рак и щука. Не думаю, что в «Автомобилисте» может быть такое же. Может, действительно будет создана хорошая команда. Но ещё раз говорю, что игроки покупаются, а команда создаётся. Сумеет тренерский штаб её создать — хорошо, — цитирует Плющева «Матч ТВ».

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