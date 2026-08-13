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«Беспроигрышный ход». Андрей Коваленко оценил переход Кузнецова в «Сибирь»

«Беспроигрышный ход». Андрей Коваленко оценил переход Кузнецова в «Сибирь»
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Олимпийский чемпион Андрей Коваленко высказался о переходе форварда Евгения Кузнецова в «Сибирь».

«Считаю, что «Сибирь» вытащила счастливый билет. Евгений – большой мастер, который выиграл в мировом хоккее практически всё – чемпионат мира, Кубок Стэнли. Даже если он уже не на пике своей карьеры, то всё равно очень серьёзно поможет «Сибири». Повезло молодёжи как «Сибири», так и «Сибирских Снайперов», совсем молодым ребятам из школы. Видел, что в прессе не все верят в Кузнецова в «Сибири». Но я считаю, что этот клуб сделал беспроигрышный ход, приглашение такого мастера в любом случае сработает на перспективу», – цитирует Коваленко Russia-Hockey.ru.

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