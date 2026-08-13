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Фетисов: международные организации с нашим чувством патриотизма играют как в напёрстки

Фетисов: международные организации с нашим чувством патриотизма играют как в напёрстки
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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов поделился мнением касательно давления на Международный олимпийский комитет (МОК) на фоне решения о допуске российских спортсменов.

«МОК и другие спортивные организации приняли же хартию, дополнение, что влияние извне неприемлемо для олимпийского движения. Посмотрим, как они с этим справятся. Об этом они говорили и раньше, о недопустимости давления. С нашим чувством патриотизма, собственного достоинства, самоуважения играют как в напёрстки, что пока получается», — цитирует Фетисова ТАСС.

Напомним, в конце июля совет ИИХФ отклонил запрос Федерации хоккея России разрешить сборным России выступать на международных соревнованиях в сезоне-2026/2027.

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