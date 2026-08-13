«Всякое бывает». Третьяк — о снятии «Челнов» с ВХЛ из-за финансовых трудностей

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказался о ситуации с клубом «Челны». Ранее клуб объявил о пропуске сезона Olimpbet ВХЛ из-за финансовых проблем.

«Всякое бывает. Есть экономические трудности. Будем надеяться, что они ещё вернутся в лигу», – цитирует Третьяка «РИА Новости».

«Челны» провели в лиге три сезона: в чемпионате-2023/2024 заняли 29-е (последнее) место, в сезоне-2024/2025 – 29-е из 33 команд, в прошлой регулярке – 32-е (последнее) место. Клуб сотрудничал с нижнекамским «Нефтехимиком» из КХЛ: нижнекамцы могли отправлять в «Челны» игроков на двусторонних контрактах.