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«Уверен, что выиграем суд в CAS». Роман Ротенберг — о допуске российского хоккея

«Уверен, что выиграем суд в CAS». Роман Ротенберг — о допуске российского хоккея
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Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг выразил уверенность в победе в суде по допуску российских хоккеистов на международные турниры. Ранее сообщалось, что ФХР обжалует в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение о недопуске российских команд к чемпионатам мира: «Позиция ИИХФ не соответствует идее спорта, призванного объединять людей».

«Будет суд. Уверен в том, что мы этот суд в CAS выиграем. Как только это произойдёт, нас допустят. Это формальности, которые мы должны пройти. Также допустят и футбол, и баскетбол, и другие виды спорта», – цитирует Ротенберга «РИА Новости».

Исполком Международного олимпийского комитета ранее временно восстановил статус Олимпийского комитета России и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов.

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