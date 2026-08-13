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Главный тренер «Трактора»: в России впечатляет страстная любовь болельщиков к хоккею

Главный тренер «Трактора»: в России впечатляет страстная любовь болельщиков к хоккею
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Новый главный тренер «Трактора» Скотт Гордон рассказал о решении принять предложение клуба.

– Чем вас вообще заинтересовало предложение из «Трактора» и в целом из КХЛ?
– Я хотел быть главным тренером, но понимал, что у меня нет возможности получить эту должность в НХЛ. У меня уже раньше появлялись мысли работать в Европе – в КХЛ, Швейцарии или Германии. Я хотел попробовать себя в новой стране и в новой лиге и посмотреть, как у меня это получится. Все говорят, что КХЛ – вторая лига в мире, и мне было интересно поработать здесь.

– Что, на ваш взгляд, вообще отличает российский хоккей?
– В России впечатляет страстная любовь болельщиков к хоккею. Выходишь с арены – тебя уже ждёт человек 20. И в районе, где я живу, люди подходят, чтобы сделать фото и взять автографы, — цитирует Гордона «РБ Спорт».

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