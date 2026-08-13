Стало известно, когда Овечкин отправится в США для подготовки к сезону НХЛ

Представитель российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Глеб Чистяков рассказал, когда россиянин вернётся в США для подготовки к новому сезону. 40-летний форвард подписал новый однолетний контракт с «Кэпиталз» в начале июля.

«Он планирует отправиться в Вашингтон в начале сентября», — цитирует Чистякова ТАСС.

Регулярный чемпионат НХЛ стартует в ночь на 30 сентября, «Вашингтон» свой первый матч проведёт на выезде с действующим обладателем Кубка Стэнли «Каролиной» в ночь на 3 октября. Первый выставочный матч перед сезоном столичный клуб сыграет в ночь на 21 сентября с «Бостоном».