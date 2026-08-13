15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Сочи» назвал имя нового генерального директора клуба

«Сочи» назвал имя нового генерального директора клуба
Комментарии

Новым генеральным директором хоккейного клуба «Сочи» назначен Евгений Сечин, сообщает пресс-служба сочинцев.

«Спасибо правлению клуба за приглашение. Все поставленные цели и задачи изначально понятны. Хочется скорее перейти к работе. Её много. Будем стараться улучшить спортивные результаты, достичь маркетинговых побед. Это базовые цели для любого клуба КХЛ. Понимаем, что к нам большое внимание. «Сочи» – единственный хоккейный профессиональный клуб в Краснодарском крае, имеет большой статус для всего региона», — цитирует Сечина пресс-служба клуба.

С 2013 по 2025 год Сечин работал в спортивном департаменте петербургского СКА – начальником отдела проведения соревнований и руководителем департамента, а в сезоне-2025/2026 – генеральным директором «Динамо» (Санкт-Петербург).

Материалы по теме
Спад «Локомотива», прогресс ЦСКА, последний шанс Ларионова. Разбор команд Запада КХЛ
Спад «Локомотива», прогресс ЦСКА, последний шанс Ларионова. Разбор команд Запада КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android