«Сочи» назвал имя нового генерального директора клуба

Новым генеральным директором хоккейного клуба «Сочи» назначен Евгений Сечин, сообщает пресс-служба сочинцев.

«Спасибо правлению клуба за приглашение. Все поставленные цели и задачи изначально понятны. Хочется скорее перейти к работе. Её много. Будем стараться улучшить спортивные результаты, достичь маркетинговых побед. Это базовые цели для любого клуба КХЛ. Понимаем, что к нам большое внимание. «Сочи» – единственный хоккейный профессиональный клуб в Краснодарском крае, имеет большой статус для всего региона», — цитирует Сечина пресс-служба клуба.

С 2013 по 2025 год Сечин работал в спортивном департаменте петербургского СКА – начальником отдела проведения соревнований и руководителем департамента, а в сезоне-2025/2026 – генеральным директором «Динамо» (Санкт-Петербург).