Мама Овечкина — о будущем сына: хотелось бы увидеть его в майке «Динамо»

Татьяна Овечкина, мама нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, рассказала, что хотела бы увидеть сына в форме московского «Динамо». 40-летний капитан «Кэпиталз» ранее продлил контракт с клубом НХЛ на один год.

«Это зависит от него. Хотелось бы увидеть его в майке «Динамо», но это как получится. Он сам примет решение», – цитирует Овечкину «РИА Новости».

Александр является воспитанником бело-голубых. Он выступает за клуб НХЛ с сезона-2005/2006. Овечкин является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 929 заброшенных шайб в 1573 матчах. Гретцки владеет рекордом по голам в регулярных чемпионатах и Кубке Стэнли (1016). На счету Овечкина 1006 голов.