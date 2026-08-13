15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Мама Овечкина — о будущем сына: хотелось бы увидеть его в майке «Динамо»

Мама Овечкина — о будущем сына: хотелось бы увидеть его в майке «Динамо»
Комментарии

Татьяна Овечкина, мама нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, рассказала, что хотела бы увидеть сына в форме московского «Динамо». 40-летний капитан «Кэпиталз» ранее продлил контракт с клубом НХЛ на один год.

«Это зависит от него. Хотелось бы увидеть его в майке «Динамо», но это как получится. Он сам примет решение», – цитирует Овечкину «РИА Новости».

Александр является воспитанником бело-голубых. Он выступает за клуб НХЛ с сезона-2005/2006. Овечкин является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 929 заброшенных шайб в 1573 матчах. Гретцки владеет рекордом по голам в регулярных чемпионатах и Кубке Стэнли (1016). На счету Овечкина 1006 голов.

Материалы по теме
Стало известно, когда Овечкин отправится в США для подготовки к сезону НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android