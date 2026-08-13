Президент КХЛ рассказал об изменениях во внешнем виде Кубка Гагарина

Президент КХЛ Алексей Морозов сообщил, что во внешнем виде Кубка Гагарина в сезоне-2026/2027 произойдут изменения, однако общий дизайн главного трофея лиги останется тем же.

«Мы обязательно сохраним историю Кубка Гагарина и его визуальность. Клубы-победители, указанные на трофее, останутся на нём. Что касается судьбы шайб на кубке, то лига уже приняла решение и воплотит его перед плей-офф.

Если раньше проходила реставрация кубка, то в этот раз будет проведена его «реновация». Немного изменим кубок, но визуально он останется таким же. Мы очень много думали, что сделать, рассматривалась даже возможность внедрения новых технологий и использования электронного табло, но от этой идеи ушли», — цитирует Морозова «РИА Новости».