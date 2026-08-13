15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Сибирь» — «Адмирал»: онлайн-трансляция матча Кубка Минска начнётся в 15:00 мск

«Сибирь» — «Адмирал»: онлайн-трансляция матча Кубка Минска начнётся в 15:00 мск
Комментарии

Сегодня, 13 августа, в Минске на стадионе «Олимпик-Арена» пройдёт первый матч предсезонного турнира между новосибирской «Сибирью» и владивостокским «Адмиралом». Встреча начнётся в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Кубок Минска . Кубок Минска
13 августа 2026, четверг. 15:00 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
Адмирал
Владивосток
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Откроет программу предсезонных турниров в 2026-м Минск – здесь сыграют шесть клубов КХЛ. Обычно турнир в Минске – первый смотр для команд, которые проводят в Беларуси свои тренировочные сборы. В прошлом году состав участников включал в себя четыре клуба, а теперь к минскому «Динамо», магнитогорскому «Металлургу» и «Адмиралу» добавились «Шанхайские Драконы», ХК «Сочи» и «Сибирь».

Финальный матч, а также встречи за пятое и третье места состоятся 17 августа.

Календарь Кубка Минска
Таблица Кубка Минска
Материалы по теме
Хоккей возвращается! Вся информация о предсезонных турнирах КХЛ
Хоккей возвращается! Вся информация о предсезонных турнирах КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android