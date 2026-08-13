«Сибирь» — «Адмирал»: онлайн-трансляция матча Кубка Минска началась

Сегодня, 13 августа, в Минске на стадионе «Олимпик-Арена» пройдёт первый матч предсезонного турнира между новосибирской «Сибирью» и владивостокским «Адмиралом». Встреча началась в 15:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Откроет программу предсезонных турниров в 2026-м Минск – здесь сыграют шесть клубов КХЛ. Обычно турнир в Минске – первый смотр для команд, которые проводят в Беларуси свои тренировочные сборы. В прошлом году состав участников включал в себя четыре клуба, а теперь к минскому «Динамо», магнитогорскому «Металлургу» и «Адмиралу» добавились «Шанхайские Драконы», ХК «Сочи» и «Сибирь».

Финальный матч, а также встречи за пятое и третье места состоятся 17 августа.