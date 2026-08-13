Экс-игрок КХЛ: во время карьеры было много алкоголя, но ничего хорошего в этом не было

Бывший нападающий «Трактора» Антон Глинкин объяснил, почему отказался от употребления алкоголя.

– В мае будет два года, как я вообще не пью алкоголь. И уход от этого был постепенным. В первые год-два после карьеры я мог выпить пива – один-два бокала на выходных, иногда вино. Но это уже было совсем не в тех объёмах, как во время карьеры.

Потом был этап, когда я решил попробовать жить без алкоголя и какое-то время пил безалкогольное пиво. Но у меня было ощущение, что даже безалкогольное пиво всё равно даёт какой-то похожий эффект: как будто рецепторы воспринимают это почти так же, и состояние всё равно немного меняется. А мне это никогда не нравилось. Мне нравился вкус, мне нравилась сама идея – условно, выпить один-два бокала пива где-то на отдыхе, с едой – это вкусно, это приятно. Но мне никогда не нравилось состояние после этого. Я чувствовал, что теряется осознанность, что я уже не так себя ощущаю, не так говорю, не так реагирую. Даже если это очень небольшое количество, я всё равно это замечал.

В какой-то момент я просто понял, что сохранить и вкус, и это ощущение чистого и осознанного состояния одновременно у меня не получается. И я понял, что для меня важнее состояние полной осознанности, хорошего самочувствия. Плюс я уже даже после одного-двух бокалов чувствовал влияние на организм. И мне это не нравилось. В итоге я решил полностью отказаться. По большому счёту ничего в моей жизни от этого не ухудшилось. Наоборот, я понял, что не вижу смысла в алкоголе.

– Во время карьеры его было заметно больше?

– Да, конечно. Алкоголь был, и его было много. Но ничего хорошего в этом не было, – цитирует Глинкина Sports.ru.

Хоккеист в лиге также играл за «Ак Барс» и «Куньлунь». В 2018 году он выиграл Кубок Гагарина в составе казанского клуба. Глинкин сыграл 674 матча в КХЛ и набрал 283 (99+184) очка.