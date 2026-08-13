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Морозов о словах Баширова про неравенство в КХЛ: после тех резких слов мы ещё не общались

Морозов о словах Баширова про неравенство в КХЛ: после тех резких слов мы ещё не общались
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Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал высказывания генерального директора «Салавата Юлаева» Рината Баширова о неравенстве в КХЛ. Ранее Баширов заявил: «Некоторые потеряли приличие, неконкурентная среда. У всех есть какие-то кураторы, их подчинённые считают, что все крепостные. Приходится вести нечестную игру».

«После тех резких слов с Ринатом Рашитовичем мы ещё не общались. Лига работает следующим образом: имеется минимум три, при необходимости даже четыре заседания руководителей клубов КХЛ, в рамках которых обсуждаются любые вопросы, касающиеся дальнейшего развития лиги и её регламента. По различным моментам имеются рабочие группы, есть инструменты взаимодействия с клубами.

Лига выслушивает предложения и позицию клубов по разным вопросам. Но высказываться таким образом, как это сделал Ринат Рашитович, не поясняя, чего именно он хотел добиться… Скоро мы встретимся, поговорим, постараемся сделать так, чтобы вынести на обсуждение среди руководителей всех клубов лиги те идеи, которые он хочет донести», — цитирует Морозова «РИА Новости».

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