ХК «Торпедо» показал предсезонную форму оранжевого цвета

Хоккейный клуб «Торпедо» показал предсезонную форму необычного оранжевого цвета.

«Хоккей, дофамин и закаты. Новая предсезонная форма «Торпедо» соединила в себе яркие эмоции хоккея, тепло нижегородских закатов и место встречи двух великих рек – Волги и Оки. До старта регулярки остаётся меньше месяца – самое время открывать новое, заряжаться энергией и наслаждаться каждым днём», – говорится в сообщении нижегородского клуба.

Фото: ХК «Торпедо»

Ранее «Торпедо» показало специальный логотип, посвящённый 80-летию клуба. Нижегородцы входят в число первых шести команд, основанных в СССР в декабре 1946 года. Логотип с числом «80» будет размещён на основной сезонной форме, а также на тренировочных свитерах команды КХЛ.