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Емелин — о трансферах «Ак Барса»: в клубе хотят более грамотно распорядиться деньгами

Емелин — о трансферах «Ак Барса»: в клубе хотят более грамотно распорядиться деньгами
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Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Емелин оценил трансферную кампанию «Ак Барса» в это межсезонье.

«Мы видим, что «Ак Барс» не торопится с подписаниями, хотя соглашусь, что действительно команда потеряла большую группу игроков, а из новичков пришёл только один Бывальцев. У Казани есть финансы, и они просто хотят более грамотно распорядиться своим бюджетом.

Да, опять же, есть нехватка нападающих, но казанцы не пытаются схватить того, кто есть сейчас просто на рынке свободный, а ищут именно подходящую кандидатуру, которая реально изменит ситуацию в нападении и сможет решать вопросы в атаке», – цитирует Емелина «Сила спорта».

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