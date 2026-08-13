Моторыгин — о продлении с «Динамо»: дали понять, что игровое время может увеличиться

Вратарь московского «Динамо» Максим Моторыгин рассказал, почему продлил контракт с клубом на год.

«Наверное, вопрос по игровому времени был ключевым моментом. Да, мне дали понять, что моё игровое время может увеличиться. На какой процент оно может увеличиться, об этом мы не говорили. Всё зависит от меня самого.

Стили игры у нас с ним [Подъяпольским] отличаются. Я больше за ним смотрю, как он анализирует ситуацию за счёт своего опыта, где он пытается тратить меньше сил, понимая, где и когда будет нанесён бросок», – цитирует Моторыгина ТАСС.

В минувшем регулярном чемпионате 23-летний вратарь провёл 30 матчей, в которых одержал 13 побед при 91,7% отражённых бросков и надёжности 2,38. В плей-офф на его счету одна игра.