Голкипер «Металлурга» Смолин считает, что ему пока рано ехать в НХЛ

Голкипер магнитогорского «Металлурга» Александр Смолин заявил, что мечтает завоевать Кубок Стэнли, но пока хочет сосредоточиться на выступлении в Континентальной хоккейной лиге. Контракт Смолина с «Металлургом» рассчитан до конца сезона-2026/2027. Голкипер не задрафтован клубами Национальной хоккейной лиги.

«Мечта — выиграть Кубок Стэнли. Конечно, сначала нужно доказать в КХЛ, что я хороший, стабильный вратарь. А дальше уже шагать. Хочется постоянно развиваться. Если стоишь на месте, ты умираешь как спортсмен», — цитирует Смолина «Спорт-экспресс».

Смолину 22 года, он дебютировал в Континентальной хоккейной лиге за «Металлург» в сезоне-2023/2024. В 2024 году стал обладателем Кубка Гагарина.