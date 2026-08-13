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Защитник «Трактора»: работа с Назаровым — очень интересный опыт, он хороший мотиватор

Защитник «Трактора»: работа с Назаровым — очень интересный опыт, он хороший мотиватор
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Защитник «Трактора» Владислав Валенцов вспомнил о работе с Андреем Назаровым. Хоккеист выступал под руководством известного тренера в ХК «Сочи».

— Видели то, как Никита Зоркин недавно рассказывал историю, как вас жёстко отчитал Андрей Назаров во время матча?
— Видел, участвовал, знаю. Это было как раз на арене в Челябинске. Это просто эмоции, а Андрей Викторович — очень эмоциональный тренер. У меня была небольшая ошибка, но для него в Челябинске был важный матч, и он так среагировал. Ничего страшного. Пошутили, посмеялись. Никто на свой счёт ничего не принимал, это нормальный, рабочий процесс.

— Работа с Андреем Назаровым — это интересный опыт?
— Конечно, очень интересный, своеобразный. Я многое почерпнул для себя. Он хороший мотиватор и способен найти слова, которые можно сказать ребятам, — цитирует Валенцова «РБ Спорт».

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