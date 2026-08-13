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Минское «Динамо» огласило тренерский штаб на сезон-2026/2027 КХЛ

Минское «Динамо» огласило тренерский штаб на сезон-2026/2027 КХЛ
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Минское «Динамо» огласило тренерский штаб на сезон-2026/2027 КХЛ. Главным тренером команды назначен Сергей Брылин.

Помогать Брылину будут Андрей Ковалёв, Павел Перепехин и Андрей Михалёв. С вратарями будут работать Степан Горячевских и Дмитрий Журавский. Дмитрий Астапенко – тренер по индивидуальному развитию. Алексей Дашкевич будет отвечать за общую физическую подготовку команды, а тренером-видеоаналитиком продолжит трудиться Борис Король.

Тренерскую карьеру Брылин начинал в качестве консультанта фарм-клуба «Нью-Джерси Дэвилз», отвечая за развитие молодых игроков. С 2012 по 2022 год он был помощником главных тренеров в клубах системы «дьяволов» в АХЛ. С 2022-го по 2026-й входил в тренерский штаб основной команды. В общей сложности специалист отработал в системе «Дэвилз» 14 лет.

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