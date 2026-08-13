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«Трактор» подписал контракт с бывшим нападающим НХЛ Борисом Катчуком

«Трактор» подписал контракт с бывшим нападающим НХЛ Борисом Катчуком
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«Трактор» подписал контракт с нападающим Борисом Катчуком, сообщает пресс-служба челябинского клуба. Соглашение рассчитано сроком на один сезон.

Катчук был выбран на драфте НХЛ во втором раунде под общим 44-м номером клубом «Тампа-Бэй Лайтнинг». Летом-2018 новичок чёрно-белых присоединился к «Сиракьюз Кранч», фарм-клубу «Тампы», и провёл там три года, по итогам сезона-2020/2021 войдя в символическую сборную Северного дивизиона АХЛ.

16 октября 2021-го нападающий дебютировал в НХЛ, а 18 марта был обменян в «Чикаго Блэкхоукс», за который отыграл два сезона, перейдя впоследствии в «Оттаву Сенаторз». Всего в НХЛ Катчук набрал 36 (15+21) очков в 179 встречах. В АХЛ на его счету 292 матча и 170 (71+99) очков.

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