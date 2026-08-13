«У него почти нет слабых сторон». Генменеджер «Трактора» о подписании контракта с Катчуком

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков прокомментировал подписание контракта с нападающим Борисом Катчуком.

«Подписание Бориса Катчука станет ещё одним важным шагом в создании «Трактора» нового образца. Этот форвард в свои 28 лет имеет большой опыт игры в НХЛ и АХЛ, где провёл в общей сложности почти 500 матчей. Физически очень сильный и ментально устойчивый хоккеист, обладающий приличным броском и умеющий играть под воротами. У Катчука почти нет слабых сторон, он способен приносить пользу как на фланге, так и в центре нападения. Его харизма, волевые качества и умение вести партнёров за собой обязательно пригодятся нашей команде на всей дистанции регулярного чемпионата и в плей-офф», — цитирует Волкова пресс-служба клуба.