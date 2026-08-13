«Сочи» и «Зауралье» заключили договор о спортивном сотрудничестве. Генеральный менеджер хоккейного клуба «Сочи» Алексей Бабинцев прокомментировал новое подписание.

«Сообщаем о подписании договора о спортивном сотрудничестве с командой ВХЛ «Зауралье». Главная цель партнёрства – создание эффективной системы развития хоккеистов и предоставление молодым игрокам возможности получать необходимую игровую практику. По нашему соглашению, хоккеисты «Сочи» смогут выступать за «Зауралье», получать регулярное игровое время и набираться опыта. Для клубов это возможность выстроить качественную вертикаль развития игроков, а для хоккеистов – дополнительный шаг к профессиональному росту», — цитирует Бабинцева пресс-служба клуба.

Хоккейный клуб «Зауралье» был создан в 1961 году. Команда базируется в городе Кургане и долгие годы выступает в ВХЛ. В 2017 году «Зауралье» завоевало серебряные медали чемпионата, а в 2024-м добилось наивысшего достижения в регулярных чемпионатах, заняв третье место.