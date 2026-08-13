Домашний матч СКА с «Шанхайскими Драконами» перенесён

Пресс-служба СКА сообщила о переносе матча чемпионата КХЛ с «Шанхайскими Драконами».

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 17 сентября 2026, четверг. 17:00 МСК СКА Санкт-Петербург Не начался Шанхайские Драконы Шанхай Кто победит в основное время? П1 X П2

«Изменение в календаре сезона-2026/2027. Домашний матч, который мы должны были сыграть с «Шанхайскими Драконами» 17 сентября, перенесён и состоится раньше — 15 сентября. Игра пройдёт на «СКА Арене».

Тем, кто уже приобрёл абонемент, включающий эту встречу, нужно просто снова скачать его из личного кабинета, чтобы дата отобразилась верно. Впрочем, на матч вы попадёте в любом случае», — говорится в заявлении питерских армейцев.

Напомним, в сезоне КХЛ-2026/2027 оба клуба будут проводить домашние матчи на «СКА Арене».