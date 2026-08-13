Домашний матч СКА с «Шанхайскими Драконами» перенесён
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Пресс-служба СКА сообщила о переносе матча чемпионата КХЛ с «Шанхайскими Драконами».
Фонбет Чемпионат КХЛ
17 сентября 2026, четверг. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Шанхайские Драконы
Шанхай
Кто победит в основное время?
П1
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П2
«Изменение в календаре сезона-2026/2027. Домашний матч, который мы должны были сыграть с «Шанхайскими Драконами» 17 сентября, перенесён и состоится раньше — 15 сентября. Игра пройдёт на «СКА Арене».
Тем, кто уже приобрёл абонемент, включающий эту встречу, нужно просто снова скачать его из личного кабинета, чтобы дата отобразилась верно. Впрочем, на матч вы попадёте в любом случае», — говорится в заявлении питерских армейцев.
Напомним, в сезоне КХЛ-2026/2027 оба клуба будут проводить домашние матчи на «СКА Арене».
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