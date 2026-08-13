Алексей Морозов назвал самый сложный период в истории КХЛ

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов высказался о проблемных моментах в истории КХЛ.

«Даже интересно вспомнить, через что мы уже прошли. Но свой опыт я обрёл благодаря Дмитрию Николаевичу Чернышенко, который взял меня на работу ещё управляющим директором Молодёжной хоккейной лиги, а затем и вице-президентом по развитию МХЛ. Когда я пришёл сюда, только закончив игровую карьеру, многого не понимал: как всё устроено и контролируется, как и на каких основаниях принимаются решения. Когда меня назначили на должность президента КХЛ, команда, с которой работал Чернышенко, поверила в меня и осталась со мной. Самым трудным был момент, когда меня только назначили главой лиги, пришлось досрочно завершить сезон из-за коронавируса, не разыграв Кубок Гагарина. Я тогда подумал: «Ну ничего себе. Вот это я зашёл на должность — и сразу такое». Но команда помогла мне, мы приняли правильное решение — другого не могло быть. Надо было донести людям, что это не наша прихоть не играть дальше.

Трудные ситуации были и во времена президентства Чернышенко, с которыми он справлялся, принимал новые стратегии. Люди тогда вообще не понимали, что хотят сделать из хоккея, как его развивать. Но я считаю, что самый сложный период выпал на Александра Ивановича Медведева. 2011 год, трагедия, которая случилась с «Локомотивом». Эта беда — самое сложное время за всю историю КХЛ», — цитирует Морозова «РИА Новости Спорт».