Главный тренер «Локомотива» Квартальнов: подарок судьбы — прийти в такую команду

Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов рассказал о своих впечатлениях о переходе в ярославскую команду.

— Вы второй раз приходите в «Локомотив». Какие ощущения?

— Все ощущения только положительные. Хороший, большой клуб. Ничего плохого сказать не могу — только хорошее, только позитивное.

— Полгода вас спрашивали про возможный переход в «Локомотив». Когда всё решилось и когда начались разговоры?

— Только после завершения финальной игры. Так что никаких намёков, ничего подобного не было.

— Долго думали над предложением?

— Здесь, наверное, неуместно говорить о долгих раздумьях. Есть клубы, в которых долго не думаешь — идёшь и добиваешься цели. Это очень хорошая цель, не каждому выпадает такая честь — поработать в подобном клубе. «Локомотив» сейчас, наверное, самый-самый.

— Какие позиции ещё нужно усилить, ищете ли центрального нападающего?

— Центрального нападающего хотелось бы, но если не получится — справимся своими силами. Молодые ребята должны встать в основной состав и стать добротными хоккеистами команды.

— Изменится ли стиль игры «Локомотива» по сравнению с предыдущими сезонами? В какой хоккей будет играть команда?

— В чемпионский. Команда опытная, три ведущих звена в основе практически сформированы. Что-то, возможно, немного поменяем, но хорошее точно оставим. Есть кое-какие мысли, что-то, может быть, видоизменим, но время покажет. От хорошего точно отходить не будем.

— Это давит — возглавить действующего чемпиона?

— Как я уже сказал, это подарок судьбы — прийти в такую команду. Обычно в других клубах приходилось что-то строить и создавать с нуля, где-то получалось, где-то нет. А здесь команда уже есть, она состоявшаяся, намоленная. Мы точно не будем её трогать — будем только развивать ребят. Давление, конечно, есть — оно есть у всех тренеров, я уже привык к этому, опыт позволяет. Но в первую очередь рад, что получил возможность работать с «Локомотивом».

— Известно, что Боб Хартли стал консультантом «Локомотива». Как планируете с ним контактировать и как сами отнеслись к этой новости?

— Отнёсся позитивно. Хочется, что называется, дотронуться до него — знаете, всё, к чему он прикасался, превращалось в золото (смеётся). Для начала обнимемся, а там посмотрим. Мы уже списались с ним, сейчас он приехал, будем определяться. Пока не виделись, но думаю, скоро увидимся и пообщаемся — очень жду этой встречи. Интересный тренер, интересный человек и специалист, — цитирует Квартальнова сайт КХЛ.