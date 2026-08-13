«Адмирал» победил «Сибирь» в первом матче Кубка Минска — 2026
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В Минске на стадионе «Олимпик-Арена» прошёл матч Кубка Минска — 2026 между новосибирской «Сибирью» и владивостокским «Адмиралом». Встреча завершилась победой дальневосточной команды со счётом 3:1.
Кубок Минска . Кубок Минска
13 августа 2026, четверг. 15:00 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
1 : 3
Адмирал
Владивосток
0:1 Моисеев (Кудашов, Дарьин) – 23:12 (5x4) 0:2 Корбит (Кудашов, Пименов) – 37:06 (5x5) 0:3 Шулак (Завгородний, Камара) – 40:44 (5x4) 1:3 Мирзабалаев (Тютнев, Валитов) – 49:39 (5x4)
В составе «Адмирала» шайбы забросили Данила Моисеев, Егор Корбит и Либор Шулак. У «Сибири» единственный гол на счету Александра Мирзабалаева.
В следующем матче «Адмирал» встретится с «Сочи» 14 августа, «Сибирь» сыграет с южанами 15 августа.
Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 стартует 5 сентября 2026 года несколькими матчами и продлится до 20 марта 2027-го. Отметим, ранее в первый день сезона проводился только один матч за Кубок Открытия.
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