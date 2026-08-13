«Адмирал» победил «Сибирь» в первом матче Кубка Минска — 2026

В Минске на стадионе «Олимпик-Арена» прошёл матч Кубка Минска — 2026 между новосибирской «Сибирью» и владивостокским «Адмиралом». Встреча завершилась победой дальневосточной команды со счётом 3:1.

В составе «Адмирала» шайбы забросили Данила Моисеев, Егор Корбит и Либор Шулак. У «Сибири» единственный гол на счету Александра Мирзабалаева.

В следующем матче «Адмирал» встретится с «Сочи» 14 августа, «Сибирь» сыграет с южанами 15 августа.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 стартует 5 сентября 2026 года несколькими матчами и продлится до 20 марта 2027-го. Отметим, ранее в первый день сезона проводился только один матч за Кубок Открытия.