15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Адмирал» победил «Сибирь» в первом матче Кубка Минска — 2026

«Адмирал» победил «Сибирь» в первом матче Кубка Минска — 2026
Комментарии

В Минске на стадионе «Олимпик-Арена» прошёл матч Кубка Минска — 2026 между новосибирской «Сибирью» и владивостокским «Адмиралом». Встреча завершилась победой дальневосточной команды со счётом 3:1.

Кубок Минска . Кубок Минска
13 августа 2026, четверг. 15:00 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
1 : 3
Адмирал
Владивосток
0:1 Моисеев (Кудашов, Дарьин) – 23:12 (5x4)     0:2 Корбит (Кудашов, Пименов) – 37:06 (5x5)     0:3 Шулак (Завгородний, Камара) – 40:44 (5x4)     1:3 Мирзабалаев (Тютнев, Валитов) – 49:39 (5x4)    

В составе «Адмирала» шайбы забросили Данила Моисеев, Егор Корбит и Либор Шулак. У «Сибири» единственный гол на счету Александра Мирзабалаева.

В следующем матче «Адмирал» встретится с «Сочи» 14 августа, «Сибирь» сыграет с южанами 15 августа.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 стартует 5 сентября 2026 года несколькими матчами и продлится до 20 марта 2027-го. Отметим, ранее в первый день сезона проводился только один матч за Кубок Открытия.

Материалы по теме
Хоккей возвращается! Вся информация о предсезонных турнирах КХЛ
Хоккей возвращается! Вся информация о предсезонных турнирах КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android