Байрон Фрейз: переезд в Россию — одно из самых тяжёлых решений в жизни

Нападающий Байрон Фрейз рассказал о своём решении перейти в ярославский «Локомотив».

— Расскажи о своём переходе в «Локомотив». Говорили, что капитан команды Александр Елесин давал рекомендацию на твой счёт. Это правда?

— Да, он рассказывал мне, как тренеры узнавали у него про меня, а он им ответил, забавно, конечно: «Он не самый быстрый игрок, не очень техничен, не очень ловко обращается с шайбой. Он не из тех игроков, что набирает много очков, но он действительно хороший парень, партнёр по команде и много работает». Такой была его версия событий (смеётся). Но всё, конечно, было иначе.

Я ждал возможности переподписать контракт с «Вегасом», очень на это надеялся, потому что мы там купили дом. Провёл там два отличных года, мы играли в хороший хоккей. В команде мне давали только положительные отзывы — и когда дела шли хорошо, и когда не очень. Но в последний момент перед открытием рынка свободных агентов мне дали понять, что переподписывать контракт со мной не будут. Это было разочаровывающе. Я думал, что получу и другие предложения, но в АХЛ сейчас всё больше молодых игроков, а я уже не молодею.

Через несколько дней после этого мне позвонил мой агент и предложил поехать в Россию. Я тогда ещё надеялся остаться в Северной Америке со своей семьёй. Так гораздо проще. Но чем больше он мне рассказывал, тем заманчивее становилось, потому что это была команда, идущая за чемпионством. Он сказал мне, что там хорошая команда, они были близки к победе и определённо претендуют на неё снова. Это всё было очень интересно. Потом я позвонил своему другу Питеру Холланду, который играл в КХЛ за «Автомобилист», услышал от него только положительные характеристики. Но всё равно было непросто. Затем я набрал ещё одному своему хорошему другу — Джеффу Глассу, который также немало играл в КХЛ. И он тоже рассказал мне множество хороших вещей. Это было очень, очень и очень трудное решение, возможно, одно из самых тяжёлых, потому что моя жена была тогда беременна, я не знал, сможет ли она поехать со мной. Этот вариант был полон неизвестности. С другой стороны, вопрос стоял: принять предложение или продолжить сидеть без дела? В моём возрасте сидеть сложа руки — не предпочтительный вариант, — цитирует Фрейза сайт КХЛ.