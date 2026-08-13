Роман Ротенберг ответил на вопрос, готов ли он стать президентом ИИХФ

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) и главный тренер команды «Россия 25» Роман Ротенберг ответил на вопрос о готовности стать президентом Международной федерации хоккея (ИИХФ).

«Готов ли я стать президентом ИИХФ? Я уже участвовал в этих выборах как организатор и понимаю, как там всё устроено. Чтобы вернуть Россию, нужно определённое время, а не конкретный человек.

У нас в стране есть люди, которые достойны этой должности куда больше меня. Например, Владислав Третьяк. Я же всегда буду готов им помочь, но сам сконцентрирован на тренерской карьере», — приводит слова Ротенберга Sport24.