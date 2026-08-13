Фьоре: счастлив быть здесь, в «Локомотиве» чувствуется победная атмосфера

Нападающий «Локомотива» Джованни Фьоре высказался о начале предсезонной подготовки в ярославской команде.

— Поздравляем вас с днём рождения. Каково это – тренироваться в свой личный праздник?

— Я сфокусирован только на тренировке, но счастлив праздновать свой день рождения в этой команде. Самое главное – становиться лучше, только об этом думаю сегодня.

— Как вас встретили в «Локомотиве»?

— Всё отлично. Я приехал на прошлой неделе, немного познакомился с «Локомотивом», у нас прекрасная команда.

— Ещё весной вы бились против «Локомотива». Как заходить в команду заклятого соперника «Авангарда»?

— Счастлив быть здесь. В «Локомотиве» чувствуется победная атмосфера.

— С кем из партнёров тренируетесь?

— Мне много помогает Александр Радулов. Также я тренировался с Денисом Алексеевым и Александром Полуниным. Они отличные ребята. Пока не говорил с тренером о своей роли в команде. Думаю, что тренер видел мою игру в прошлой команде, что я в неё привносил. Посмотрим.

— Вы поработали с Ги Буше, теперь ваш тренер Дмитрий Квартальнов. Есть ли разница между российскими и канадскими тренерами?

— Нет, особой разницы нет. Системы довольно похожи, ты везде должен много работать.

— В чемпионской команде придётся прыгать выше головы?

— Конечно, хочется сохранить титул, поэтому нужно много работать, чтобы это сделать, — цитирует Фьоре сайт КХЛ.