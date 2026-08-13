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«Он долго этого ждал и получил свой шанс». Морозов — о Ковальчуке в «Шанхайских Драконах»

«Он долго этого ждал и получил свой шанс». Морозов — о Ковальчуке в «Шанхайских Драконах»
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Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов высказался о назначении Ильи Ковальчука на пост президента «Шанхайских Драконов».

«У Ильи огромный опыт. Он чемпион мира и Олимпийских игр, выигрывал кубки и играл в разных лигах. У него накоплены большие знания о хоккее, он знает, что такое КХЛ. Жду от него, что он покажет свою работу, чтобы принести пользу клубу и нашему виду спорта. Возможно, он принесёт новые идеи по формированию команды, быту игроков, маркетинговой составляющей и работе с болельщиками. Он долго этого ждал, хотел проявить себя. Это его шанс», — приводит слова Морозова «РИА Новости Спорт».

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