Агент Адама Ружички рассказал, как удалось разрешить конфликт со «Спартаком»

Хоккейный агент Алёша Пилко, представляющий интересы форварда Адама Ружички, рассказал о решении вопросов хоккеиста со «Спартаком». Напомним, нападающий стал игроком «Автомобилиста».

— Насколько трудоёмким и длительным получился процесс решения вопроса с Адамом Ружичкой и «Спартаком»?

— Сами понимаете, как сложно договориться со «Спартаком». Но благодаря выдержке и большому терпению добился результата, который устроил все стороны. Мировое соглашение подписано. Длилось это больше недели, но шаг за шагом мы пришли к концу всей истории.

— Как в итоге получилось договориться, о каких деталях можете рассказать?

— Все вопросы урегулировали вместе, встречались с руководителем «Спартака». «Автомобилисту» спасибо за желание привезти к себе Адама, а также за их поддержку. Хочу сказать, что во время процесса не было ни одного слова в публичном пространстве ни от нас, ни от клуба. Так что вся информация, которая появлялась в прессе, — это только инсайды и догадки людей. Аналогично могу сказать и про цифры и суммы, о которых пишут в СМИ, – сказал Пилко в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.