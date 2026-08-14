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Пилко — о Ружичке: договориться со «Спартаком» сложно, но наконец-то мы все идём дальше

Пилко — о Ружичке: договориться со «Спартаком» сложно, но наконец-то мы все идём дальше
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Хоккейный агент Алёша Пилко, представляющий интересы форварда Адама Ружички, рассказал, какие были варианты продолжения карьеры хоккеиста. Напомним, нападающий стал игроком «Автомобилиста».

— Варианты с отъездом словацкого форварда в Европу и Северную Америку рассматривали?
— У нас был вариант с переездом в Швейцарию и НХЛ, работа велась. После Олимпиады вся эта ситуация неудачно повлияла на нас, но мы довольны итоговым вариантом с Екатеринбургом. И клуб тоже доволен. Сразу после подписания контракта Максим Рябков (директор «Автомобилиста». — Прим. «Чемпионата») и Адам провели совместный созвон. Я в нём тоже поучаствовал.

— Хорошо, когда итог устраивает абсолютно все стороны.
— Послушайте, всё действительно сделано удачно и выгодно для всех сторон. Повторюсь, договориться со «Спартаком» очень сложно, но наконец-то мы все идём дальше. Я доволен, что эта история закончилась. Отдельно хочу поблагодарить своих друзей из юридической компании SILA International Lawyers за максимальную поддержку на всех этапах процесса: от начала и до мирового соглашения, – сказал Пилко в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Алёшей Пилко читайте на «Чемпионате»:
Дело Ружички и всё о трансферах в КХЛ. Интервью с главным агентом легионеров
Эксклюзив
Дело Ружички и всё о трансферах в КХЛ. Интервью с главным агентом легионеров
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Новости. Хоккей
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