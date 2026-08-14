Агент Рыбара: контракт с ним расторгли, получилось не очень красиво, но это бизнес

Хоккейный агент Алёша Пилко, представляющий интересы Патрика Рыбара, рассказал о расторжении контракта вратаря с «Шанхайскими Драконами».

— Расскажите, какие новости есть по вашим клиентам-вратарям: Адаму Гуске и Патрику Рыбару? Идёт активный поиск команд для этих двух словаков?

— Мы активно ищем подходящие варианты в Европе и России. Оба тренируются. Патрик Рыбар был вместе с «Шанхайскими Драконами» в начале их сборов в Минске. Контракт с ним расторгли, получилось не очень красиво, но это бизнес, поэтому мы идём дальше. Он иностранный вратарь высокого уровня, человек завоёвывал бронзовую медаль Олимпиады. Уверен, что у Рыбара, как и у Адама Гуски, всё получится. Гуску рассматривали в московском «Динамо», но решили идти дальше с российскими вратарями, – сказал Пилко в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.