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Агент Рыбара: контракт с ним расторгли, получилось не очень красиво, но это бизнес

Агент Рыбара: контракт с ним расторгли, получилось не очень красиво, но это бизнес
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Хоккейный агент Алёша Пилко, представляющий интересы Патрика Рыбара, рассказал о расторжении контракта вратаря с «Шанхайскими Драконами».

— Расскажите, какие новости есть по вашим клиентам-вратарям: Адаму Гуске и Патрику Рыбару? Идёт активный поиск команд для этих двух словаков?
— Мы активно ищем подходящие варианты в Европе и России. Оба тренируются. Патрик Рыбар был вместе с «Шанхайскими Драконами» в начале их сборов в Минске. Контракт с ним расторгли, получилось не очень красиво, но это бизнес, поэтому мы идём дальше. Он иностранный вратарь высокого уровня, человек завоёвывал бронзовую медаль Олимпиады. Уверен, что у Рыбара, как и у Адама Гуски, всё получится. Гуску рассматривали в московском «Динамо», но решили идти дальше с российскими вратарями, – сказал Пилко в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Алёшей Пилко читайте на «Чемпионате»:
Дело Ружички и всё о трансферах в КХЛ. Интервью с главным агентом легионеров
Эксклюзив
Дело Ружички и всё о трансферах в КХЛ. Интервью с главным агентом легионеров
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