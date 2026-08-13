«Конечно, это серьёзная потеря для «Авангарда». Крикунов — о Шарипзянове

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался об отсутствии защитника Дамира Шарипзянова в составе «Авангарда» на старте сезона из-за травмы.

«Это основной защитник клуба, номер один, капитан, конечно, это серьёзная потеря для «Авангарда». Тем не менее, если он уже в клубе, значит, находится уже на глазах врачей, так сказать. Так что никаких ухудшений ждать не стоит, всё будет нормально», — приводит слова Крикунова Vprognoze.

В минувшем регулярном чемпионате 30-летний Шарипзянов провёл 66 матчей, в которых отметился 23 заброшенными шайбами и 44 результативными передачами при показателе полезности «+28». Он стал лучшим бомбардиром и снайпером среди защитников по итогам регулярки, а также установил новый рекорд лиги по количеству очков среди защитников за один регулярный чемпионат. В плей-офф на его счету 17 игр и 10 (2+8) очков.