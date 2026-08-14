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Агент Борны Рендулича ответил, может ли хорватский нападающий продолжить играть в КХЛ

Агент Борны Рендулича ответил, может ли хорватский нападающий продолжить играть в КХЛ
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Хоккейный агент Алёша Пилко, представляющий интересы форварда Борны Рендулича, рассказал о возможном будущем хоккеиста.

— В статусе неограниченно свободного агента находится и форвард Борна Рендулич. Он хочет продолжать выступать в КХЛ?
— По Борне вопрос решается, у этого форварда 20 голов и 24 результативные передачи в прошлом сезоне, правый хват, большой рост. На данный момент сложно найти лучший вариант. Скоро будут новости, – сказал Пилко в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

В прошлом сезоне форвард играл за «Шанхайских Драконов». В 62 матчах нападающий набрал 43 (20+23) очка.

Полную версию эксклюзивного интервью с Алёшей Пилко читайте на «Чемпионате»:
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Эксклюзив
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