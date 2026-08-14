Агент Классона: скоро мы должны договориться с командой КХЛ. Найдём достойный вариант

Хоккейный агент Алёша Пилко, представляющий интересы защитника Фредрика Классона, рассказал о поиске команды для шведского хоккеиста.

— Шведский защитник Фредрик Классон залечил травму и готов к новому вызову в нашей лиге?

— Я отправил нескольким генеральным менеджерам видео с тренировками Фредрика как на льду, так и в зале. Восстановление Классона после травмы прошло отлично, скоро мы должны договориться с командой КХЛ. Фредрик — хорошо обученный защитник. Мы найдём ему достойный вариант, – сказал Пилко в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

33-летний Классон сыграл в минувшем сезоне 50 встреч, где отметился одной заброшенной шайбой и шестью результативными передачами.