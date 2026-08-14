15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Агент Классона: скоро мы должны договориться с командой КХЛ. Найдём достойный вариант

Агент Классона: скоро мы должны договориться с командой КХЛ. Найдём достойный вариант
Комментарии

Хоккейный агент Алёша Пилко, представляющий интересы защитника Фредрика Классона, рассказал о поиске команды для шведского хоккеиста.

— Шведский защитник Фредрик Классон залечил травму и готов к новому вызову в нашей лиге?
— Я отправил нескольким генеральным менеджерам видео с тренировками Фредрика как на льду, так и в зале. Восстановление Классона после травмы прошло отлично, скоро мы должны договориться с командой КХЛ. Фредрик — хорошо обученный защитник. Мы найдём ему достойный вариант, – сказал Пилко в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

33-летний Классон сыграл в минувшем сезоне 50 встреч, где отметился одной заброшенной шайбой и шестью результативными передачами.

Полную версию эксклюзивного интервью с Алёшей Пилко читайте на «Чемпионате»:
Дело Ружички и всё о трансферах в КХЛ. Интервью с главным агентом легионеров
Эксклюзив
Дело Ружички и всё о трансферах в КХЛ. Интервью с главным агентом легионеров
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android