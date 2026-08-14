Агент Рида Буше рассказал, чем сейчас занимается американский нападающий

Хоккейный агент Алёша Пилко, представляющий интересы форварда Рида Буше, рассказал о текущем состоянии бывшего хоккеиста клубов КХЛ.

— Можете сказать, чем сейчас занят Рид Буше?

— Он тренируется и занимается семейными делами, – сказал Пилко в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

В сезоне-2025/2026 Буше провёл 43 матча за «Автомобилист» и набрал 42 (17+25) очка. Всего на его счету 380 игр в лиге и 350 (187+163) очков.

Прежде 32-летний американский нападающий выступал за «Авангард», «Локомотив», «Ванкувер Кэнакс», «Нэшвилл Предаторз» и «Нью-Джерси Дэвилз». В составе «Авангарда» Буше становился обладателем Кубка Гагарина в 2021 году.