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Агент Рида Буше рассказал, чем сейчас занимается американский нападающий

Агент Рида Буше рассказал, чем сейчас занимается американский нападающий
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Хоккейный агент Алёша Пилко, представляющий интересы форварда Рида Буше, рассказал о текущем состоянии бывшего хоккеиста клубов КХЛ.

— Можете сказать, чем сейчас занят Рид Буше?
— Он тренируется и занимается семейными делами, – сказал Пилко в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

В сезоне-2025/2026 Буше провёл 43 матча за «Автомобилист» и набрал 42 (17+25) очка. Всего на его счету 380 игр в лиге и 350 (187+163) очков.

Прежде 32-летний американский нападающий выступал за «Авангард», «Локомотив», «Ванкувер Кэнакс», «Нэшвилл Предаторз» и «Нью-Джерси Дэвилз». В составе «Авангарда» Буше становился обладателем Кубка Гагарина в 2021 году.

Полную версию эксклюзивного интервью с Алёшей Пилко читайте на «Чемпионате»:
Дело Ружички и всё о трансферах в КХЛ. Интервью с главным агентом легионеров
Эксклюзив
Дело Ружички и всё о трансферах в КХЛ. Интервью с главным агентом легионеров
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Новости. Хоккей
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