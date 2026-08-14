15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Хоккейный агент объяснил, почему иностранцы стали реже соглашаться на варианты в России

Хоккейный агент объяснил, почему иностранцы стали реже соглашаться на варианты в России
Комментарии

Хоккейный агент Алёша Пилко подробно рассказал, почему иностранцы стали реже соглашаться на варианты продолжения карьеры в России.

— Как вы в целом оцените нынешний легионерский рынок для КХЛ: он стал лучше или хуже и сложнее?
— Высококачественные хоккеисты из-за увеличения и роста зарплат в Северной Америке плохо рассматривают варианты с Россией. Ситуация в СМИ и критика в некоторых странах тоже не помогает, а играет против. Однако я продолжаю ежедневно работать. Например, привёз в «Трактор» норвежского вратаря Хенрика Хёукеланна, который стал лучшим голкипером прошедшего чемпионата мира. Постараюсь привезти ещё ребят подобного уровня.

— В Северной Америке и Европе есть достойные кандидаты, которые в ближайшей перспективе могут усилить клубы КХЛ?
— Есть. Только таких и ищем. Как только смогу и успею убедить их приехать в КХЛ, так и подпишу в соответствующие команды.

— Условия и контракты иностранцев в России по-прежнему лучшие в Европе?
— Да. Но контракты в Северной Америке на данный момент выше всех. Такова наша реальность на сегодняшний день, – сказал Пилко в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Алёшей Пилко читайте на «Чемпионате»:
Дело Ружички и всё о трансферах в КХЛ. Интервью с главным агентом легионеров
Эксклюзив
Дело Ружички и всё о трансферах в КХЛ. Интервью с главным агентом легионеров
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android