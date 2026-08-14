Хоккейный агент объяснил, почему иностранцы стали реже соглашаться на варианты в России

Хоккейный агент Алёша Пилко подробно рассказал, почему иностранцы стали реже соглашаться на варианты продолжения карьеры в России.

— Как вы в целом оцените нынешний легионерский рынок для КХЛ: он стал лучше или хуже и сложнее?

— Высококачественные хоккеисты из-за увеличения и роста зарплат в Северной Америке плохо рассматривают варианты с Россией. Ситуация в СМИ и критика в некоторых странах тоже не помогает, а играет против. Однако я продолжаю ежедневно работать. Например, привёз в «Трактор» норвежского вратаря Хенрика Хёукеланна, который стал лучшим голкипером прошедшего чемпионата мира. Постараюсь привезти ещё ребят подобного уровня.

— В Северной Америке и Европе есть достойные кандидаты, которые в ближайшей перспективе могут усилить клубы КХЛ?

— Есть. Только таких и ищем. Как только смогу и успею убедить их приехать в КХЛ, так и подпишу в соответствующие команды.

— Условия и контракты иностранцев в России по-прежнему лучшие в Европе?

— Да. Но контракты в Северной Америке на данный момент выше всех. Такова наша реальность на сегодняшний день, – сказал Пилко в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.