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Главный тренер «Трактора» Скотт Гордон прокатился на верблюде в Челябинске

Главный тренер «Трактора» Скотт Гордон прокатился на верблюде в Челябинске
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Новый главный тренер «Трактора» Скотт Гордон прокатился на верблюде в Челябинске. Специалист опубликовал фотографии на своей странице в социальной сети.

Фото: Страница Скотта Гордона в соцсети

Фото: Страница Скотта Гордона в соцсети

Гордон с 2008 по 2011 год работал главным тренером клуба НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс». Также он исполнял обязанности главного тренера в «Филадельфии» и входил в тренерские штабы «Торонто» и «Сан-Хосе». На ЧМ-2011 был главным тренером сборной США, которая под его руководством дошла до четвертьфинальной стадии. Также работал в тренерском штабе американцев на Олимпиаде 2010 года.

Последним местом работы Гордона была команда главной юниорской хоккейной лиги США «Ватерлоо Блэк Хоукс».

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