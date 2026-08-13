Фальковский: у «Локомотива» серьёзная линия обороны, но в конкуренции и есть интерес

Защитник «Локомотива» Степан Фальковский прокомментировал свой переход в стан ярославского клуба.

— Как вас встретили в «Локомотиве»?

— Отличное настроение, меня хорошо здесь встретили. Сейчас у нас рабочая обстановка. Готовимся к сезону. Долго не думал над переходом в «Локомотив», здесь прекрасная команда.

— Дмитрий Квартальнов уже говорил вам, что хочет видеть от вас в команде?

— Хоккей — не индивидуальный вид спорта. Все работают, стараются. Нужно добиться места в составе. Всё за счёт работы.

— В «Локомотиве» серьёзная конкуренция в линии обороны.

— Да, здесь серьёзная линия обороны, но в конкуренции и есть интерес хоккея. Нужно работать. Ребята за три года вышли в три финала, взяли два кубка. Очень интересно поработать с профессионалами своего дела. Здесь прекрасная обстановка, ты постоянно чему-то учишься, — цитирует Фальковского сайт КХЛ.