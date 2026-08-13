Главный тренер «Сибири» рассказал, когда ждать дебюта Кузнецова за новосибирский клуб

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков оценил поражение во встрече с «Адмиралом» (1:3) и рассказал, когда ждать дебюта Евгения Кузнецова за новосибирский клуб.

— Поделитесь впечатлениями от старта турнира. Насколько вообще приятно участвовать в таком турнире в августе, ваши впечатления по игре?

— Мы специально планировали приехать здесь провести сборы и, естественно, чтобы игры были, поэтому всё очень здорово в этом плане. Сегодня выставили экспериментальный состав. У нас не было задействовано два звена. Можно сказать, даже первое, второе, два вратаря у нас не было задействовано основных. Ребятам дали шанс, проверить их, посмотреть.

— Как вам вообще вот именно эта группа, можно какую-то оценку дать?

— Сейчас сразу по горячим следам сложно что-то сказать. Где-то какие-то моменты были неплохие. Но сейчас прямо реально что-то кого-то где-то обвинить, я сейчас не могу сказать, похвалить тоже. Были как хорошие моменты, так и плохие. Надо просто на видео разобрать, посмотреть. Но, естественно, сейчас выводы будут сделаны, не все из этого состава останутся.

— Последний вопрос — Евгений Кузнецов. Конечно, все ждут его появления, может ли быть его появление во второй игре?

— Во второй — вряд ли, в третьей — наверное, да, — приводит слова Люзенкова пресс-служба «Сибири».

В следующем матче «Сибирь» сыграет с «Сочи» 15 августа. Третий матч команда проведёт в заключительный день турнира 16 августа.