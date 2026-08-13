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Георгий Белоусов: состав у «Автомобилиста» один из лучших в КХЛ

Георгий Белоусов: состав у «Автомобилиста» один из лучших в КХЛ
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Бывший нападающий «Автомобилиста» Георгий Белоусов поделился ожиданиями от выступления уральцев в предстоящем чемпионате.

«С Кудашовым я лично не знаком и никогда с ним не работал, но думаю, что у них неплохой штаб, они готовы решать большие задачи. Будем смотреть, верить и надеяться, что всё у них получится. Состав, считаю, у «Автомобилиста» один из лучших в КХЛ. Поэтому, как говорится, флаг им в руки и пусть дерзают. Касаемо хоккея, в который будет играть «Автомобилист», опять же, мне трудно рассуждать, поскольку я не работал с Кудашовым, но считаю, что состав у них подходящий, чтобы играть в атаку. Поэтому сентябрь покажет, а так состав на бумаге у них очень сильный», — приводит слова Белоусова «Сила спорта».

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